В Приморье мужчина получил три года колонии за выстрел в лицо компаньону

В Приморье суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Владивостока за умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью своему партнёру по бизнесу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Происшествие случилось в августе 2021 года в офисе компании по производству сыра в посёлке Тавричанка, где в ходе спора мужчина выстрелил в сторону оппонента.
«Пуля попала женщине в глаз, что привело к потере органа и слепоте», — сообщили в надзорном ведомстве.
Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом, по иску потерпевшей, ей выплачена компенсация в размере три миллиона рублей.
Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, во Владивостоке произошел дорожный конфликт, в котором было задействовано травматическое оружие. Полиция организовала проверку. В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение от местной жительницы, что неизвестный мужчина в ходе дорожного конфликта выстрелил в сторону ее автомобиля из травматического пистолета. В результате у автомобиля потерпевшей повреждено боковое стекло.