В Приморье мужчина получил три года колонии за выстрел в лицо компаньону

Напомним, во Владивостоке произошел дорожный конфликт, в котором было задействовано травматическое оружие. Полиция организовала проверку. В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение от местной жительницы, что неизвестный мужчина в ходе дорожного конфликта выстрелил в сторону ее автомобиля из травматического пистолета. В результате у автомобиля потерпевшей повреждено боковое стекло.

