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В Омске вандалы сломали спортивную площадку в центре города

Новая площадка, построенная этим летом, пострадала от рук хулиганов.

Источник: Om1 Омск

Неизвестные вандалы сломали недавно установленную спортивную площадку на улице Чокана Валиханова в Омске. Площадка, находящаяся неподалёку от школы № 37, была построена этим летом за 5,5 млн рублей и пользовалась популярностью среди местных жителей.

Однако вскоре после открытия неизвестные выломали тренажёры, порвали волейбольную сетку и повредили баскетбольное кольцо. Фото с последствиями поступка вандалов опубликовано в соцсетях.

Площадка включала современные турники, тренажеры и теннисный стол. Теперь же акт вандализма оставил многих без доступа к спортивному оборудованию.

Вопрос о том, когда спортивный объект будет восстановлен и какие меры будут приняты для предотвращения повторения таких инцидентов, пока остаётся открытым.