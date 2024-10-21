В Омске вандалы сломали спортивную площадку в центре города

Неизвестные вандалы сломали недавно установленную спортивную площадку на улице Чокана Валиханова в Омске. Площадка, находящаяся неподалёку от школы № 37, была построена этим летом за 5,5 млн рублей и пользовалась популярностью среди местных жителей.
Однако вскоре после открытия неизвестные выломали тренажёры, порвали волейбольную сетку и повредили баскетбольное кольцо. Фото с последствиями поступка вандалов опубликовано в соцсетях.
Площадка включала современные турники, тренажеры и теннисный стол. Теперь же акт вандализма оставил многих без доступа к спортивному оборудованию.
Вопрос о том, когда спортивный объект будет восстановлен и какие меры будут приняты для предотвращения повторения таких инцидентов, пока остаётся открытым.