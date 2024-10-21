В Омске вандалы сломали спортивную площадку в центре города

Неизвестные вандалы сломали недавно установленную спортивную площадку на улице Чокана Валиханова в Омске. Площадка, находящаяся неподалёку от школы № 37, была построена этим летом за 5,5 млн рублей и пользовалась популярностью среди местных жителей.