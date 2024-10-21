Лидер тамбовской ОПГ Барсуков задолжал приставам более 2 млн рублей

Владимира Барсукова называли «теневым» или «ночным» губернатором Петербурга. В 2019 году ему предъявили официальное обвинение в ликвидации депутата Госдумы и правозащитницы Галины Старовойтовой. Сам Барсуков вину не признал. Он отбывает наказание в колонии за ряд других преступлений.