Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

За неделю на территории Иркутской области в авариях погибли четыре человека. Для 60 сибиряков, в том числе восьми несовершеннолетних они закончились травмами. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, всего за семь дней зарегистрировали 46 ДТП.
— В пяти случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, пять водителей оставили место ДТП, в трех авариях водители находились за рулем в состоянии опьянения, — пояснили в ведомстве.
В автопроисшествиях пострадало 55 авто. А основными причинами аварий становились неправильная постановка авто на дороге — шесть раз, столько же нарушали порядок проезда. В десяти случаях пешеходами не уступали дорогу.
Кроме того, в 23 случаях были обнаружены недочеты в состоянии проезжей части. Не было разметки, освещения, тротуаров и ограждений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что внедорожник улетел в кювет в Зиминском районе. В него врезалась фура.