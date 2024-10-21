Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

За неделю на территории Иркутской области в авариях погибли четыре человека. Для 60 сибиряков, в том числе восьми несовершеннолетних они закончились травмами. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, всего за семь дней зарегистрировали 46 ДТП.