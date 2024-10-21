Пенсионерка погибла на пожаре в Иркутской области из-за обогревателя

В Иркутской области в селе Казачинское обогреватель стал причиной гибелью человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, пожар произошел, когда вещи упали на электрообогреватель. 65-летняя пенсионерка оставила их сушиться и легла спать.
— Пожар на двух квадратах ликвидировали шесть человек и две единицы техники МЧС России, — поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что в доме был пожарный извещатель, но он не спас пенсионерку, потому что не был установлен. Пожарные предупреждают, что нельзя оставлять включенные приборы на ночь. Также нужно ставить их дальше от легковоспламеняющихся предметов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области четыре человека погибли в авариях за неделю.