Пенсионерка погибла на пожаре в Иркутской области из-за обогревателя

Стоит отметить, что в доме был пожарный извещатель, но он не спас пенсионерку, потому что не был установлен. Пожарные предупреждают, что нельзя оставлять включенные приборы на ночь. Также нужно ставить их дальше от легковоспламеняющихся предметов.