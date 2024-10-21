Медвежонок-альбинос ушла за территорию нацпарка в Башкирии

Напомним, Умка родилась два года назад. Ее родители обычные бурые медведи, но у малышки от их цвета не было ничего, она даже купалась в луже грязи: наверное, хотели быть похожей на своих сородичей. Косолапую не принимали другие медведи из-за ее редкого окраса, а то, что она выжила, в парке называли чудом.