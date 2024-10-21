Девушку сбили насмерть в Алматы

ДТП, по данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, произошло накануне в 21:50 в Алмалинском районе.
«Водитель автомашины марки Ford, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, допустила наезд на пешехода — девушку 2005 года рождения, которая пересекала проезжую часть на запад в неустановленном месте. В результате пешеход погибла на месте происшествия», — сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции.
По факту ДТП со смертельным исходом Управлением дознания ДП города Алматы возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются.