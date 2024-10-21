Девушку сбили насмерть в Алматы

«Водитель автомашины марки Ford, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, допустила наезд на пешехода — девушку 2005 года рождения, которая пересекала проезжую часть на запад в неустановленном месте. В результате пешеход погибла на месте происшествия», — сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции.