Волонтеры Омска премируют кота, который помогает бойцам в зоне СВО

Как оказалось у омских бойцов в зоне СВО есть надежный помощник — кот Мурзик. Он не просто ловит мышей, но и выполняет важную и ответственную работу. Кот работает в ЛНР на приемке грузов, обнюхивает прибывшие посылки на наличие запрещенных веществ.
«Наш луганский Мурзик — молодец. Настоящий боевой кот, который четко выполняет свою работу, когда мы разгружаем фуру. Мурзик обнюхает все машины, все мотоциклы, проверяет гуманитарный груз на наличие запрещёнки», — отметили волонтеры Гумцентра.
Как отметили омские волонтеры, в следующей партии груза четырехлапого ждет сюрприз — большой набор мягкого кошачьего корма. Это своего рода премия Мурзику за выполняемую работу.
Добавим, что из Омска в зону СВО отправляются регулярные гуманитарные конвои. Ежедневно идет сбор необходимых вещей, медикаментов, тепловых печей. Каждый может внести свою лепту в сбор помощи для омичей, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Гумцентр Омской области, функционирующий при поддержке Правительства региона и Фонда регионального развития Омской области, доставляет гуманитарные грузы и адресные посылки в ЛНР, чтобы поддержать земляков, а также мирных жителей новых российских территорий. Отвезти помощь или передать груз можно по адресу г. Омск, ул. Нефтезаводская д. 40 (на территории ПП-8). В будние дни с 10.00 до 16.00.