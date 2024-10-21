Волонтеры Омска премируют кота, который помогает бойцам в зоне СВО

Добавим, что из Омска в зону СВО отправляются регулярные гуманитарные конвои. Ежедневно идет сбор необходимых вещей, медикаментов, тепловых печей. Каждый может внести свою лепту в сбор помощи для омичей, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Гумцентр Омской области, функционирующий при поддержке Правительства региона и Фонда регионального развития Омской области, доставляет гуманитарные грузы и адресные посылки в ЛНР, чтобы поддержать земляков, а также мирных жителей новых российских территорий. Отвезти помощь или передать груз можно по адресу г. Омск, ул. Нефтезаводская д. 40 (на территории ПП-8). В будние дни с 10.00 до 16.00.