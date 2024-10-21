Пострадавшему в ДТП на северо-западе челябинцу понадобилась помощь спасателей

Сотрудников МЧС привлекли к ликвидации последствий автоаварии, которая произошла в Челябинске минувшим вечером, 20 октября. На улице Братьев Кашириных лоб в лоб столкнулись две легковых машины. В одной из них — «Лада Granta» — оказался заблокирован водитель.