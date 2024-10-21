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Пострадавшему в ДТП на северо-западе челябинцу понадобилась помощь спасателей

Спасатели достали мужчину из искореженной в ДТП «Лады» в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудников МЧС привлекли к ликвидации последствий автоаварии, которая произошла в Челябинске минувшим вечером, 20 октября. На улице Братьев Кашириных лоб в лоб столкнулись две легковых машины. В одной из них — «Лада Granta» — оказался заблокирован водитель.

Подоспевшие на помощь спасатели извлекли из искореженного автомобиля мужчину, который был без сознания. Его передали медицинским работникам.

В МЧС призвали челябинских водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.

МЧС