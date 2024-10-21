Новый скандал в школах: ученицы напали на свою учительницу

На кадрах видно, как в коридоре школы № 2 Сырдарьинского района учительница и две ученицы выясняют отношения на повышенных тонах. Ситуация развивается на глазах у других школьников, которые наблюдают за происходящим, но не вмешиваются. Внезапно одна из учениц хватает педагога за волосы, и начинается потасовка. Окружающие дети явно в шоке, однако никто из них не пытается разнять конфликтующих.