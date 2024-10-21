В Минске таксист поехал на красный свет и попал в двойное ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в воскресенье, 20 октября, примерно в 13.25 19-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля-такси Geely, ехал по улице Петра Глебки. На пересечении с улицей Матусевича он продолжал движение на красный свет из-за чего врезался в машину Honda. Указанный автомобиль от удара врезался в автомобиль Skoda.
В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.
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