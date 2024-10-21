Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Красноярском районе

В воскресенье, 20 октября, примерно в 17:40 на втором километре дороги «Волжский-Курумоч-Урал» в Красноярском районе водитель Skoda на полной скорости врезался в световую опору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.