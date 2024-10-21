15-летний подросток попал под колеса «Мерседеса» в Ангарске

В Ангарске школьник попал под колеса «Мерседеса» утром, 21 октября. Авария произошла на улице Карла Маркса. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.
— По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Mercedes, совершил наезд на подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили правоохранители.
Школьнику потребовалась помощь врачей и его отвезли в больницу. Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего. За развитием и результатом проверки следят в прокуратуре города нефтехимиков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю четыре человека погибли в ДТП на территории Иркутской области. Ещё 60 получили травмы.