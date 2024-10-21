Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей на пожаре в Пермском крае

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели трех маленьких детей на пожаре в поселке Уральский. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Пожар, унесший жизни трех мальчиков, произошел в ночь на 21 октября. Огонь охватил двухэтажный многоквартирный дом на улице Северная в поселке Уральский.
По информации следствия, погибшие дети 2019, 2021 и 2023 года рождения, ночью находились в квартире одни. В момент трагедии их матери не было дома. Увидев полыхающий дом, она прибежала на помощь, но тут же получила ожоги и надышалась угарным газом.
В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место трагедии, допрашивают очевидцев и проводят судебные экспертизы. Все это поможет установить причину пожара и гибели детей.