Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей на пожаре в Пермском крае

По информации следствия, погибшие дети 2019, 2021 и 2023 года рождения, ночью находились в квартире одни. В момент трагедии их матери не было дома. Увидев полыхающий дом, она прибежала на помощь, но тут же получила ожоги и надышалась угарным газом.