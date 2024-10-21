Более 22,5 тысяч детей появилось в 2024 году в Башкирии

В Башкирии за первые восемь месяцев 2024 года на свет появилось 22 582 ребенка. Об этом рассказали республиканские статистики. По их словам, показатель меньше аналогичного за прошлый год на 1,5 тысячи детей.
Уточняется, что восемь тысяч новорожденных — это первенцы в своих семьях. За вторым решились пойти почти 7,2 тысячи раз, третьими стали около 4,8 тысяч младенцев.
Умерло за январь-август 2024 года 34 121 жителей Башкирии — на 2 218 больше, чем в прошлом году.
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