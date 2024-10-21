В Уфе разыскивают водителя, который сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся

В субботу, 19 октября, днем в Уфе сбили 13-летнего велосипедиста. Водитель с места происшествия скрылся, рассказали в Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Наезд произошел около двух часов дня. Автомобиль поворачивал с улицы Кольской на улицу Российская. Пострадавший школьник был вынужден обратиться в травмпункт. У него диагностировали различные травмы. После оказания медицинской помощи отпустили.
Сейчас полиция разыскивает правонарушителя и просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении машины, позвонить по телефону дежурной части полка ДПС