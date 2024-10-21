Под Жабинкой фура перевернулась и съехала в кювет из-за пьяного водителя. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что в субботу, 19 октября, примерно в 11.45 42-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения (речь идет про 0,4 промилле) находился за рулем фуры Scania. Он ехал по автодороге автодороге Н-135 «Киватичи — Матясы — Огородники — Жабинка- подъезд к деревне Кривляны».
В сообщении сказано, что на десятом километре указанной автодороги водитель не справился с управление, съехал в кювет, а затем перевернулся. В ведомстве сообщили, что в результате аварии грузовой автомобиль получил механические повреждения.
В УВД Брестского облисполкома напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 200 базовых величин, или от 4000 до 8000 рублей (по состоянию на 21 октября 2024 года) с лишением права управление сроком от трех до пяти лет.
Тем временем автомобиль опрокинулся после столкновения с тягачом на минской МКАД.
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