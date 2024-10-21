Под Жабинкой фура перевернулась и съехала в кювет из-за пьяного водителя

В УВД Брестского облисполкома напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 200 базовых величин, или от 4000 до 8000 рублей (по состоянию на 21 октября 2024 года) с лишением права управление сроком от трех до пяти лет.