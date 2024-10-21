Красноярка воспользовалась сбоем в системе и обманула Wildberries на 1,2 млн рублей

Об этом рассказали в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, все началось весной 2023 года. Красноярка создала аккаунт в приложении Wildberries, выбрала способ оплаты и обнаружила необычный сбой в системе. Все товары, которые она добавляла в корзину, автоматически получали статус «оплачено».
Девушка решила испытать удачу и не стала сообщать о неполадках в работе приложения в службу поддержки. Сначала она заказала и забрала в пункте выдачи на Воронова недорогие бытовые принадлежности. А затем, убедившись, что оплату с нее не требуют и деньги с карты не списывают, продолжила совершать «покупки» на маркетплейсе.
«Позже среди многочисленной косметики, постельного белья и прочих товаров для дома в списке заказов появилось несколько новых айфонов, игровые консоли, колонки и даже золотые ювелирные изделия. Так список и закончился на сотне товаров и 1,2 млн рублей чека», — рассказали в прокуратуре.
Когда сотрудники Wildberries обнаружил сбой в приложении, они заблокировали аккаунт пользовательницы. Правоохранители выяснили, что украденное на Wildberries девушка продавала в крупных интернет-магазинах и таким образом закрывала долги.
В отношении молодой красноярки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Теперь девушке грозит до 10 лет лишения свободы, в скором времени она предстанет перед судом. Прокуратура уже утвердила обвинение.