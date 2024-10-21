Красноярка воспользовалась сбоем в системе и обманула Wildberries на 1,2 млн рублей

Девушка решила испытать удачу и не стала сообщать о неполадках в работе приложения в службу поддержки. Сначала она заказала и забрала в пункте выдачи на Воронова недорогие бытовые принадлежности. А затем, убедившись, что оплату с нее не требуют и деньги с карты не списывают, продолжила совершать «покупки» на маркетплейсе.