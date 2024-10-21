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Губернатор Прикамья взял на контроль трагедию с гибелью детей на пожаре

Пострадавшим организуют всю необходимую помочь.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию, в результате которой погибло трое маленьких детей в поселке Уральский.

В ночь на 21 октября в поселке Уральский произошел пожар и частичное обрушение кровли в деревянном 8-квартирном доме. Огонь унес жизни трех мальчиков 2019, 2021 и 2023 года рождения.

«Погибли трое детей. На месте работают пожарные и правоохранительные органы. На данный момент пожар ликвидирован. Ситуацию держу на контроле. Развернут оперативный штаб», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Дмитрий Махонин поручил главе Нытвенского округа организовать пострадавшим всю необходимую помощь.