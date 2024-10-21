В Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников

В Ростовской области силы РЭБ отразили массовую атаку беспилотников. Об этом на своей странице сообщил глава региона Василий Голубев.
— Минувшей ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА самолетного типа. Всего уничтожено и подавлено 11 БПЛА, — прокомментировал губернатор.
Из них четыре были сбиты в районе Новошахтинска. Еще один удалось сбить в районе села Чалтырь. В Мясниковский районе также подавлены средствами радиоэлектронной борьбы шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.