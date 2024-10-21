В Екатеринбурге пешехода сбили две машины, он погиб

По предварительным данным, житель пересекал нерегулируемый пешеходный переход, но 25-летний водитель за рулем Daewoo Matiz не уступил ему дорогу и сбил. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал водитель неустановленного транспорта, который после этого скрылся с места происшествия — сейчас он находится в розыске.
Водитель Daewoo Matiz имел стаж вождения шесть месяцев, к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался. Личности участников ДТП устанавливаются, проводится расследование.
На прошлой неделе на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с фурами пострадали водитель и пассажирка. По предварительной информации, водитель грузового тягача DAF совершил немотивированный выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем FAW.