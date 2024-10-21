Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского признал вину

Голиков сообщил, что на улице предложил девушке познакомиться, но она ему ничего не ответила и пошла прочь. «Я взял ее за руку и потащил в лес. Она начала кричать, сопротивляться. Я говорю: не кричите, девушка, успокойтесь. Она все равно продолжала кричать. Я обхватил ее и повалил. Руки мои потом были уже у нее на шее. Потом я ее отпустил», — рассказал Голиков на видео, которое опубликовал «4 канал».
По словам Голикова, девушка не подавала признаков жизни. Тогда он взял ее телефон, а также «какую-то бумагу» и ушел.
Следователь поинтересовался у задержанного, почему он наконец решил признаться в преступлении.
«В связи с тем, что я это сделал. Раскаялся в душе, не могу держать в себе, решил сказать, как все было на самом деле», — ответил Голиков.
Напомним, что 8 августа 2023 года 16-летняя Дана приехала на последней электричке из Екатеринбурга, где собиралась поступать в колледж, в Каменск-Уральский. Общественный транспорт уже не ходил, и она отправилась пешком домой в Красногорский район. Утром 9 августа тело девушки обнаружили примерно в 3 км от ж/д вокзала.
Как сообщал ЕАН, волонтеры проанализировали записи с различных камер видеонаблюдения и создали единый ролик, в котором видно, как на всем пути девушку преследует некий мужчина на велосипеде. Вскоре была установлена его личность — это оказался работник местного завода Эдуард Голиков.
Свердловским полицейским пришлось сутки провести в засаде, чтобы задержать подозреваемого. Долгое время он не признавал своей вины, затем признал ее частично, заявив, что лишь забрал у лежавшей без сознания девушки телефон.
Сейчас Голикова обвиняют сразу по нескольким статьям УК: «Убийство, с целью скрыть другое преступление», «Покушение на изнасилование несовершеннолетней» и «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Гособвинитель попросил для него наказания в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.