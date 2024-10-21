Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского признал вину

Голиков сообщил, что на улице предложил девушке познакомиться, но она ему ничего не ответила и пошла прочь. «Я взял ее за руку и потащил в лес. Она начала кричать, сопротивляться. Я говорю: не кричите, девушка, успокойтесь. Она все равно продолжала кричать. Я обхватил ее и повалил. Руки мои потом были уже у нее на шее. Потом я ее отпустил», — рассказал Голиков на видео, которое опубликовал «4 канал».