Появилось видео с места пожара с тремя погибшими детьми в Пермском крае

Видео с места пожара с тремя погибшими детьми, который произошёл в Пермском крае, было опубликовано МЧС России.
Речь идёт о смертельном пожаре, который случился в посёлке Уральском ночью 21 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что трагедия произошла в многоквартирном деревянном доме. Во время пожара самостоятельно смогли эвакуироваться 11 человек. Во время ликвидации возгорания на месте пожара обнаружили тела трёх маленьких детей. На момент гибели самому старшему было всего пять лет.
Видео с места трагедии было опубликовано в телеграм-канале МЧС России утром 21 октября. На кадрах видно процесс работы прибывших на место пожарных.
По данным СУ СКР Пермского края, в момент пожара мать погибших не находилась дома. Когда возгорание началось, женщина пыталась помочь детям, однако, пострадала сама. Ведомство возбудило уголовное дело.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после происшествия ситуацию взял на контроль губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По словам главы региона, из-за пожара обрушилась часть кровли сгоревшего дома. Для организации помощи пострадавшим организован оперативный штаб.