Появилось видео с места пожара с тремя погибшими детьми в Пермском крае

Речь идёт о смертельном пожаре, который случился в посёлке Уральском ночью 21 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что трагедия произошла в многоквартирном деревянном доме. Во время пожара самостоятельно смогли эвакуироваться 11 человек. Во время ликвидации возгорания на месте пожара обнаружили тела трёх маленьких детей. На момент гибели самому старшему было всего пять лет.