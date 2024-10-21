«Душевный и заботливый семьянин»: в Башкирии похоронили погибшего на СВО отца пятерых детей

В Абзелиловском районе Башкирии простились с погибшим военнослужащим Рифатом Буранбаев. Он скончался от тяжелых травм, полученных в ходе боевых действий в зоне СВО.
Мужчина родился в Альмухаметово в 1977 году. После школы служил на Байконуре. В разное время работал в сфере животноводства, в МУП «Аскар» и вахтовым методом.
Известно, что отец пятерых детей заключил контракт с Минобороны в начале августа 2024 года, а месяц назад стало известно, что мужчина умер. Все, кто знал Рифата Буранбаева, отзываются о нем как о порядочном, душевном и заботливом семьянине.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.