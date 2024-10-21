«Душевный и заботливый семьянин»: в Башкирии похоронили погибшего на СВО отца пятерых детей

Известно, что отец пятерых детей заключил контракт с Минобороны в начале августа 2024 года, а месяц назад стало известно, что мужчина умер. Все, кто знал Рифата Буранбаева, отзываются о нем как о порядочном, душевном и заботливом семьянине.