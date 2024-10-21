Главу сельского поселения Полтавского района подозревают в халатности

Согласно обвинительному заключению, глава района 20 июня 2024 года распорядился о доставке и выгрузке отсева щебня на проезжей части у дома по ул. Победа в д. Кононовка Полтавского района. При этом он не позаботился об установке временных знаков и ограждений в месте проведения ремонтных работ. В ночь на 21 июня 2024 года на этом участке произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. На суде подсудимый частично признал свою вину.