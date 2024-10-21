Главу сельского поселения Полтавского района подозревают в халатности

Полтавский районный суд Омской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главы Еремеевского сельского поселения Петросяна, обвиняемого по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Согласно обвинительному заключению, глава района 20 июня 2024 года распорядился о доставке и выгрузке отсева щебня на проезжей части у дома по ул. Победа в д. Кононовка Полтавского района. При этом он не позаботился об установке временных знаков и ограждений в месте проведения ремонтных работ. В ночь на 21 июня 2024 года на этом участке произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. На суде подсудимый частично признал свою вину.
Следующее заседание по делу состоится 24 октября 2024 года, на котором будут допрошены свидетели.