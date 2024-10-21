Именинник заживо сгорел в бане, когда отмечал свой день рождения

Компания быстро выбежала на улицу и заметила, что виновника торжества с ними нет. Оказалось, что он уснул на втором этаже бани. Друзья пытались его вытащить, но не получилось: огонь не давал пройти им к Ярославу. Лишь один из них смог пробраться и попытался спасти именинника, но тоже не смог. В итоге ему пришлось прыгать в окно, чтобы не сгореть внутри, — у него сломаны 10-е и 11-е рёбра.