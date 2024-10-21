В Башкирии из горящей квартиры спасли 38-летнего мужчину

В Салавате загорелась квартира на улице Губкина. Как сообщает МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул на кухне на пятом этаже.
Из пожара прибывшие спасатели с помощью автолестницы вытащили 38-летнего мужчину. Пострадавшего горожанина передали медикам, которые решили госпитализировать хозяина квартиры.
На месте пожара работает дознаватель МЧС. Ему предстоит установить причины возникновения возгорания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.