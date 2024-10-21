Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из горящей квартиры спасли 38-летнего мужчину

Житель Салавата попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате загорелась квартира на улице Губкина. Как сообщает МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул на кухне на пятом этаже.

Из пожара прибывшие спасатели с помощью автолестницы вытащили 38-летнего мужчину. Пострадавшего горожанина передали медикам, которые решили госпитализировать хозяина квартиры.

На месте пожара работает дознаватель МЧС. Ему предстоит установить причины возникновения возгорания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.