В США остановили казнь приговоренного за невозможное преступление

Робертсон был приговорен после смерти его двухлетней дочери. Однажды ночью в 2002 году он проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина успокоил ее, уложил обратно в кровать и снова пошел спать, а утром он обнаружил дочку без сознания с посиневшими губами. Спасти ее не удалось.