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СМИ: комплексы ПРО THAAD США заступили на боевое дежурство в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Переброшенная в Израиль вооруженными силами США батарея комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) заступила на боевое дежурство. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Источник: AP 2024

Ожидается, что батарею будут обслуживать около 100 американских военнослужащих. Она усилит возможности ПВО и ПРО еврейского государства в случае ракетной атаки со стороны Ирана.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. Израильский Генштаб обещал ответить на атаку. 15 октября министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет «точным и смертоносным ответом».

13 октября Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны THAAD для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе. Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.