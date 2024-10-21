В Башкирии распродают автомобили должников от 178 тысяч рублей

В Башкирии с молотка уйдут автомобили должников. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по РБ, на аукцион выставлены девять машин. Самая дешевая из них оценена в 178 453 рубля. Именно за столько можно приобрести автомобиль Skoda Octavia 2008 года выпуска.