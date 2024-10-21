В Башкирии распродают автомобили должников от 178 тысяч рублей

В Башкирии с молотка уйдут автомобили должников. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по РБ, на аукцион выставлены девять машин. Самая дешевая из них оценена в 178 453 рубля. Именно за столько можно приобрести автомобиль Skoda Octavia 2008 года выпуска.
Также в списке приставов оказались отечественный внедорожник, относительный свежий, 2021 года выпуска Renault Arkana, а также представители китайского автопрома.
Среди лотов также есть грузовые автомобили и автобусы. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября через электронную площадку «СберА».
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