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Малышке из Режа заплатят 400 тысяч за упавшую на нее плиту от памятника

На 3-летнюю девочку рухнула плита весом 40 килограммов весной 2023 года.

После прокурорской проверки в Реже 3-летней девочке выплатят компенсацию за травму, полученную во время прогулки в центре города. В апреле 2023 года на малышку рухнула 40-килограммовая плита с памятника «Режевскимумельцам-основателям завода».

«В результате падения плиты ребенок получил повреждения в виде сочетанной тупой травмы туловища и конечностей с множественными гематомами и ссадинами, а также закрытого перелома II пястной кости левой кисти со смещением», — рассказали в свердловской прокуратуре.

Ответчиком в суде о взыскании компенсации морального вреда выступили администрация городского округа и муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством». Суд удовлетворил требования, взыскав в пользу ребенка 400 тысяч рублей.