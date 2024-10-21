Малышке из Режа заплатят 400 тысяч за упавшую на нее плиту от памятника

После прокурорской проверки в Реже 3-летней девочке выплатят компенсацию за травму, полученную во время прогулки в центре города. В апреле 2023 года на малышку рухнула 40-килограммовая плита с памятника «Режевскимумельцам-основателям завода».
«В результате падения плиты ребенок получил повреждения в виде сочетанной тупой травмы туловища и конечностей с множественными гематомами и ссадинами, а также закрытого перелома II пястной кости левой кисти со смещением», — рассказали в свердловской прокуратуре.
Ответчиком в суде о взыскании компенсации морального вреда выступили администрация городского округа и муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством». Суд удовлетворил требования, взыскав в пользу ребенка 400 тысяч рублей.