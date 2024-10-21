Новосибирцев предупредили о фальшивых пятитысячных купюрах

Сегодня, 21 октября 2024 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник ГУ МВД Российской Федерации по региону Кирилл Травин сообщил, что в период с 14 по 20 октября в области было зарегистрировано два факта сбыта поддельных денежных купюр номиналом в пять тысяч рублей.