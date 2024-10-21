В Самаре из-за больного пассажира экстренно сел самолет Москва — Ташкент

При этом экипаж самолета не объявлял сигнал бедствия и срочности. Инцидент произошел 19 октября. А 20 октября аэропорт Самары экстренно принял самолеты, которые летели в Казань. В аэропорту столицы Татарстана временно вводили запрет на прилет и вылет воздушных судов.