В Самаре из-за больного пассажира экстренно сел самолет Москва — Ташкент

Самолет, который летел из Москвы (Шереметьево) в Ташкент, экстренно сел в аэропорту Курумоч. В небе над Самарой стало плохо одному из пассажиров воздушного судна.
— Капитан воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром, — сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.
При этом экипаж самолета не объявлял сигнал бедствия и срочности. Инцидент произошел 19 октября. А 20 октября аэропорт Самары экстренно принял самолеты, которые летели в Казань. В аэропорту столицы Татарстана временно вводили запрет на прилет и вылет воздушных судов.