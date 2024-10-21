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В Самаре из-за больного пассажира экстренно сел самолет Москва — Ташкент

В небе над Самарой стало плохо пассажиру самолета.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, который летел из Москвы (Шереметьево) в Ташкент, экстренно сел в аэропорту Курумоч. В небе над Самарой стало плохо одному из пассажиров воздушного судна.

— Капитан воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром, — сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

При этом экипаж самолета не объявлял сигнал бедствия и срочности. Инцидент произошел 19 октября. А 20 октября аэропорт Самары экстренно принял самолеты, которые летели в Казань. В аэропорту столицы Татарстана временно вводили запрет на прилет и вылет воздушных судов.