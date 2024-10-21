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Момент ДТП с фурами на трассе «Дон» под Воронежем попал на видео

Под Воронежем один грузовик протаранил другой и разрушил свой же прицеп.

В Воронеже попал на видео момент аварии на трассе «Дон». Запись разместили на странице «Воронеж VRN» ВКонтакте.

На видео грузовик с большим прицепом сначала обгоняет другой, а потом таранит самосвал. Тем самым водитель фактически уничтожил свой же прицеп. Он буквально разлетелся на куски. Содержимое прицепа засыпало всю дорогу.

По словам очевидцев, шоферы не пострадали. Это не удивительно. У грузовика, пошедшего на таран, вся сила удара пришлась на прицеп. А у самосвала весь удар пришелся на заднюю часть. То есть, тоже далеко от водителя.