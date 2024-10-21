Молодой человек задержан по делу об обмане пожилой москвички на 6 млн руб

Отмечается, что для сохранности накоплений женщину убедили обналичить все деньги и вместе с хранившимися дома средствами передать их курьеру для дальнейшего помещения на «безопасный счет». Не подозревая о преступных намерениях звонивших, пенсионерка отдала нескольким посыльным в общей сложности более 6 млн руб., взамен получив расписки. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана лишь через два дня, после того как никто так и не вернул ее сбережения.