Молодой человек задержан по делу об обмане пожилой москвички на 6 млн руб

«Оперативники ОУР ОМВД России по району Марьина Роща задержали 19-летнего соучастника мошенничества с ущербом более 6 млн руб. Предварительно установлено, что в течение трех дней 72-летней москвичке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур. Они сообщали, что по банковскому счету женщины якобы проводятся подозрительные операции, а также что некие злоумышленники могут завладеть ее квартирой и сбережениями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для сохранности накоплений женщину убедили обналичить все деньги и вместе с хранившимися дома средствами передать их курьеру для дальнейшего помещения на «безопасный счет». Не подозревая о преступных намерениях звонивших, пенсионерка отдала нескольким посыльным в общей сложности более 6 млн руб., взамен получив расписки. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана лишь через два дня, после того как никто так и не вернул ее сбережения.
В результате совместной работы следователей и оперативников была установлена личность одного из криминальных курьеров. После задержания молодой человек пояснил, что деньги в сумме около 2 млн руб. он успел перевести кураторам, а за свою работу получил вознаграждение в размере 5 тыс. руб.
«Следователем ОМВД России по району Марьина Роща возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в ведомстве.