В райцентре под Воронежем ночью сгорела дача

В понедельник, 21 октября, в 4.48 в дежурную часть МЧС сообщили о загоревшемся дачном доме в селе Хохол на улице Лозовой. На место ЧП выезжали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Они потушили огонь в 5.01. К тому времени в дачном доме 7×10 м рухнула крыша. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.