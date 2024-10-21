В райцентре под Воронежем ночью сгорела дача

Два крупных пожара случились в райцентрах Воронежской области.
В понедельник, 21 октября, в 4.48 в дежурную часть МЧС сообщили о загоревшемся дачном доме в селе Хохол на улице Лозовой. На место ЧП выезжали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Они потушили огонь в 5.01. К тому времени в дачном доме 7×10 м рухнула крыша. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.
А в воскресенье, 20 октября, около шести часов вечера случился пожар в Семилуках на улице Транспортной. Там загорелся двухэтажный гараж. На место ЧП выезжали 16 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя они потушили в 18.24. Огонь повредил второй этаж гаража и потолочное перекрытие. Обрушения крыши удалось избежать. На пожаре также никто не пострадал.