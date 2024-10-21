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Уфимский лицей экстренно эвакуировали из-за угроз расправой

В Уфе срочно эвакуировали учащихся и сотрудников лицея.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе экстренно эвакуировали персонал и учащихся лицея № 107. Образовательное учреждение получило анонимное сообщение с угрозами о готовящейся расправе. Неизвестный в своем письме заявил, что над ним издевались, и теперь он готовится мстить.

Как передает «Башинформ», ссылаясь на своего источника, на место срочно выехали сотрудники полиции. Они обследовали здание лицея, но подробностей о результатах проверки на данный момент нет.

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