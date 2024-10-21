В Челябинской области на границе изъяли военное оборудование

Пять лазерных прицелов стоимостью 250 тысяч рублей попали в Челябинскую область из Узбекистана воздушным транспортом. По закону, товары из категории «двойного назначения» должны особым образом лицензироваться. Таких документов получатель посылки предоставить не смог.