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В Челябинской области на границе изъяли военное оборудование

Челябинские таможенники передали конфискованные прицелы военным в Чебаркуль.

Источник: Комсомольская правда

Пять лазерных прицелов стоимостью 250 тысяч рублей попали в Челябинскую область из Узбекистана воздушным транспортом. По закону, товары из категории «двойного назначения» должны особым образом лицензироваться. Таких документов получатель посылки предоставить не смог.

Сотрудники Челябинской таможни возбудили административное дело и назначили виновному штраф в 50 тысяч рублей. Прицелы были изъяты и переданы в пользование военнослужащим подразделения Минобороны в Чебаркуле.

Всего в этом году челябинские таможенники передали военным изъятых товаров двойного назначения на сумму более 1 млн рублей.