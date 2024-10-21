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Криминалист из Уфы сообщил, что будет дальше с поисками 14-летнего подростка

В Уфе более 200 дней спасатели и правоохранители ищут 14-летнего Дамира Адигамова. Он вместе с 13-летним другом пропал 30 марта в районе оздоровительного лагеря «Чайка». Тело его товарища было найдено в конце мая.

Источник: УГЗ по Уфе

Поиски второго мальчика будут продолжаться, пока водоемы не покроются льдом, сообщил журналисту агентства «Башинформ» во время большого интервью заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по РБ майор юстиции Иван Костырев.

«Наш отдел криминалистики занимается этим делом с первых дней. До сих пор мы организовываем поисковые мероприятия совместно со спасателями, с сотрудниками МЧС России, — пояснил представитель СУ СКР по РБ. — Основная версия — это утопление в результате их похода к реке. Возможно, он мог попасть в заводь, зацепиться за корягу на дне. Есть такая вероятность. Что-то все равно будет найдено, например, клочок одежды, даже через год-два и более. Пока реку лед не стянет, будем искать. И в следующем году поиски также будут продолжены, в случае если в этом они не приведут к результату».

МЧС