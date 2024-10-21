Криминалист из Уфы сообщил, что будет дальше с поисками 14-летнего подростка

«Наш отдел криминалистики занимается этим делом с первых дней. До сих пор мы организовываем поисковые мероприятия совместно со спасателями, с сотрудниками МЧС России, — пояснил представитель СУ СКР по РБ. — Основная версия — это утопление в результате их похода к реке. Возможно, он мог попасть в заводь, зацепиться за корягу на дне. Есть такая вероятность. Что-то все равно будет найдено, например, клочок одежды, даже через год-два и более. Пока реку лед не стянет, будем искать. И в следующем году поиски также будут продолжены, в случае если в этом они не приведут к результату».