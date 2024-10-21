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Житель Башкирии погиб в частном доме из-за непотушенной сигареты

Ночной пожар в Башкирии унес жизнь мужчины, двоим удалось спастись.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии в селе Железнодорожный произошел смертельный пожар, унесший жизнь 47-летнего мужчины. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС республики.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в частном доме, в котором находились трое мужчин. Двоим из них удалось спастись и выбраться на улицу, а тело третьего было обнаружено после тушения пожара.

— Предварительная причина пожара — неосторожность при курении, — добавили в МЧС.

По факту случившегося начата проверка.

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