Житель Башкирии погиб в частном доме из-за непотушенной сигареты

В Белорецком районе Башкирии в селе Железнодорожный произошел смертельный пожар, унесший жизнь 47-летнего мужчины. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС республики.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в частном доме, в котором находились трое мужчин. Двоим из них удалось спастись и выбраться на улицу, а тело третьего было обнаружено после тушения пожара.
— Предварительная причина пожара — неосторожность при курении, — добавили в МЧС.
По факту случившегося начата проверка.
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