Екатеринбуржца будут судить за разбойные нападения на пенсионеров

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, преступления были совершены 4 июля 2024 года. По версии следствия, проходя мимо новостроек по улице Куйбышева, мужчина решил, что тут живут богатые люди. Он вооружился ножом, надел солнцезащитные очки и медицинскую маску и вошел в подъезд.
В лифте мужчина обнаружил пожилую женщину. Угрожая ей ножом, он заставил ее впустить его в квартиру, где похитил ювелирные изделия и другие ценные вещи на общую сумму 289 тысяч рублей.
После этого злоумышленник позвонил в соседнюю квартиру, где также проживала пожилая пара. Здесь он поживился наличными средствами и банковской картой, с которой снял средства.
Обвиняемый был задержан в тот же день. Свою вину он признал в полном объеме.
Дело, возбужденное по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража средств с банковского счета) передано в Ленинский районный суд. По наиболее тяжкой статье обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.