Екатеринбуржца будут судить за разбойные нападения на пенсионеров

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, преступления были совершены 4 июля 2024 года. По версии следствия, проходя мимо новостроек по улице Куйбышева, мужчина решил, что тут живут богатые люди. Он вооружился ножом, надел солнцезащитные очки и медицинскую маску и вошел в подъезд.