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Полиция раскрыла схему хищения 23 млн из бюджета Петербурга и поймала воришек

Полиция Петербурга раскрыла мошенническую схему по «распилу» городского бюджета. Главой преступной банды оказалась 58-летняя женщина, возглавлявшая некоммерческую организацию, сообщает пресс-служба МВД России.

Смольный и некоммерческий фонд заключили договор на постройку десяти центров по оказанию услуг предпринимателям. На проект было выделено 23 миллиона из городского бюджета. Позже оказалось, что фонд представил фиктивные документы, а объекты проекта не были реализованы. Все деньги организация потратила на зарплаты и премии любимых сотрудников.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «злоупотребление доверием». Полиция провела обыск в 20 помещениях, в том числе в офисе некоммерческого фонда. Посреди ночи сотрудники застали врасплох подозреваемых, ворвавшись в их квартиры. Они допросили обвиняемую 58-летнюю главу организации. Расследование продолжается.