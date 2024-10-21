Полиция раскрыла схему хищения 23 млн из бюджета Петербурга и поймала воришек

Смольный и некоммерческий фонд заключили договор на постройку десяти центров по оказанию услуг предпринимателям. На проект было выделено 23 миллиона из городского бюджета. Позже оказалось, что фонд представил фиктивные документы, а объекты проекта не были реализованы. Все деньги организация потратила на зарплаты и премии любимых сотрудников.