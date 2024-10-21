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Главе СК доложат о нападении женщины в хиджабе на ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина поссорилась с ребенком из-за качели.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге женщина напала на ребенка после ссоры на детской площадке. Информацией о происшествии заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге женщина в хиджабе, которой не понравилось, что ее детям не уступили качели на детской площадке, применила физическую силу к ребенку, — сообщает пресс-служба СКР.

В связи с инцидентом сотрудники следственного управления Свердловской области организовали проверку по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело, доложить об обстоятельствах происшествия и промежуточных результатах расследования.

СК