Главе СК доложат о нападении женщины в хиджабе на ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина напала на ребенка после ссоры на детской площадке. Информацией о происшествии заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге женщина в хиджабе, которой не понравилось, что ее детям не уступили качели на детской площадке, применила физическую силу к ребенку, — сообщает пресс-служба СКР.
В связи с инцидентом сотрудники следственного управления Свердловской области организовали проверку по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело, доложить об обстоятельствах происшествия и промежуточных результатах расследования.