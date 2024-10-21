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Самокатчик погиб в ДТП с двумя машинами в Дзержинске

Самокатчик скончался до приезда скорой помощи.

Водитель электросамоката погиб после столкновения с двумя машинами в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 21 октября около 7 утра в Дзержинске на улице Красноармейской, 5Б. Молодой человек 2002 года рождения на электросамокате не выдержал дистанцию и наехал на движующийся впереди автомобиль «Nissan». Водитель электросамоката упал на крайнюю левую полосу попутного движения, где ехал автомобиль «Reno». В результате ДТП водитель автомобиля «Reno» 1985 года рождения наехал на водителя электросамоката. Самокатчик скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства уточняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородец столкнулся с иномаркой и уехал с места ДТП на улице Ларина.