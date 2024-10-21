В Волгограде вспоминают жертв теракта в автобусе № 29 в 2013 году

В Волгограде сегодня вспоминают жертв теракта в автобусе № 29. День 21 октября 2013 года вошел в историю города как черный понедельник. Шесть человек погибли и 55 пострадали в автобусе, который взорвала террористка-смертница Наида Асиялова в Красноармейском районе.
Каждый год у поклонного креста на месте теракта в волгоградском автобусе проходит панихида по погибшим. 21 октября она состоится в 14.00, сообщили в храме святого адмирала Феодора Ушакова.
— Невозможно передать словами ту боль и горе, которые обрушились на семьи погибших. Оборванные жизни, которые могли бы стать яркими, полными любви и радости. У каждого из них были свои мечты, планы, будущее, полное возможностей: успешные карьеры, счастливые семьи, дети, которые никогда не увидят своих родителей. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто ушел слишком рано, — отмечает настоятель храма Евгений Караваев.
Взрыв в полном автобусе прогремел 21 октября 2013 в 14.05, когда он был у остановки «Лесобаза». В салоне было полно молодежи. Студенты ехали домой после занятий. Среди погибших — молодые люди от 16 до 29 лет. Каждый из них мог в тот день не ехать тем рейсом.