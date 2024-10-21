В Волгограде вспоминают жертв теракта в автобусе № 29 в 2013 году

— Невозможно передать словами ту боль и горе, которые обрушились на семьи погибших. Оборванные жизни, которые могли бы стать яркими, полными любви и радости. У каждого из них были свои мечты, планы, будущее, полное возможностей: успешные карьеры, счастливые семьи, дети, которые никогда не увидят своих родителей. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто ушел слишком рано, — отмечает настоятель храма Евгений Караваев.