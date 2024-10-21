«Не успел доехать»: барнаулец пытался провезти через Омскую область крупную партию веществ, но его вычислили силовики

Как выяснилось, барнаулец вез крупную партию наркотиков из Санкт-Петербурга в Искитим Новосибирской области. С кураторами наркобизнеса общался исключительно по телефону. В точке назначения ему должны были дать дальнейшие указания, но в Омской области его задержали полицейские.