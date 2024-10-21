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«Не успел доехать»: барнаулец пытался провезти через Омскую область крупную партию веществ, но его вычислили силовики

Барнаульцу грозит 20 лет колонии за перевозку веществ через Омскую область.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области силовики задержали жителя Алтайского края, который перевозил в машине крупную партию наркотиков. За незаконную транспортировку веществ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами задержали 64-летнего барнаульца в районе 437 км трассы Тюмень-Омск в Крутинском районе.

Подозреваемый передвигался «Тойоте Премио», в салоне которой силовики обнаружили 60 пакетов с гашишом. Большую часть вещества мужчина перевозил в техническом отсеке, лишь один сверток он поместил под капот. Общий вес запрещенного груза составил 5798 граммов.

Фото: скриншот видео

Как выяснилось, барнаулец вез крупную партию наркотиков из Санкт-Петербурга в Искитим Новосибирской области. С кураторами наркобизнеса общался исключительно по телефону. В точке назначения ему должны были дать дальнейшие указания, но в Омской области его задержали полицейские.

Задержанный барнаулец рассказал сотрудникам полиции, что один сверток решил забрать себе. Стоит отметить, что более 20 лет назад мужчина уже имел судимость за хранение веществ.

Следователи завели на мужчину уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

За повторное нарушение закона барнаульцу грозит до 20 лет колонии. Сейчас мужчина находится под стражей.