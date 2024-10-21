Прокуратура проверит семью с тремя детьми, погибшими при пожаре в Прикамье

Прокуратура проверит семью с тремя детьми, которые погибли при пожаре в Пермском крае, сообщает надзорный орган. Речь идёт о трагедии, которая произошла 21 октября в посёлке Уральском в Нытвенском округе. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что возгорание случилось в многоквартирном двухэтажном доме. Во время пожара в деревянном доме были обнаружены тела троих детей, самому старшему было пять лет. Как сообщили в СУ СКР региона, в момент трагедии мать погибших не находилась дома. Ведомство возбудило уголовное дело после происшествия.
Как сообщила прокуратура Пермского края, после смертельного пожара надзорным органом была начата проверка условий, в которых жили дети.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также социальным и жилищным условиям, в которых проживали несовершеннолетние. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», — сообщила краевая прокуратура.
Ведомство также взяло на контроль расследование уголовного дела. Причины происшествия сейчас устанавливаются.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что МЧС России опубликовало видео с места происшествия. На кадрах заметно, как огнеборцы пытаются попасть на второй этаж дома, откуда виднеется сильно задымление.