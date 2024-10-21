Прокуратура проверит семью с тремя детьми, погибшими при пожаре в Прикамье

Прокуратура проверит семью с тремя детьми, которые погибли при пожаре в Пермском крае, сообщает надзорный орган. Речь идёт о трагедии, которая произошла 21 октября в посёлке Уральском в Нытвенском округе. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что возгорание случилось в многоквартирном двухэтажном доме. Во время пожара в деревянном доме были обнаружены тела троих детей, самому старшему было пять лет. Как сообщили в СУ СКР региона, в момент трагедии мать погибших не находилась дома. Ведомство возбудило уголовное дело после происшествия.