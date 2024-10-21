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Депутаты Башкирии хотят ввести налог на бездетность

Спикер Курултая Башкирии предложил варианты стимулирования рождаемости.

Источник: Комсомольская правда

Налог на бездетность позволит натолкнуть жителей Башкирии на родительство. Такое мнение высказали в региональном Госсобрании. По словам спикера Курултая Константина Толкачева, налог может стать одним из способов преодолеть демографический кризис.

— Такой налог при всей его непопулярности может стать одним из стимулов, способствующих решению демографической проблемы, — сказал он.

Также парламентарий отметил, что необходимо вводить льготы для тех, у кого есть детей. Например, предоставлять повышенный налоговый вычет по количеству детей.

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