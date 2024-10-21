В Красноярске дебошир испортил арендованное авто и вымогал у незнакомца деньги

Все произошло 17 октября неподалеку от жилого дома на улице Устиновича. Около двух часов ночи 23-летний красноярец повредил арендованную машину и стал приставать к прохожим. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, стражи правопорядка опросили очевидцев и установили потерпевшего.
По данному факту началась проверка. Сегодня, 21 октября, в ходе интернет-мониторинга правоохранители нашли видеозапись с места событий и получили информацию о том, что ночью нарушитель общественного спокойствия не только портил чужое имущество, но и занимался вымогательством.
«Дополнительно опросив 26-летнего потерпевшего стражи порядка установили, что мужчина, применив физическую силу, потребовал у него 5 тысяч рублей. Опасаясь за свое здоровье, парень перевел деньги на счет, названный злоумышленником», — рассказали в краевой полиции.
Стражи правопорядка провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность дебошира. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления. Злоумышленника поймали и доставили в отдел полиции.
В настоящее время Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия инициирован вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела в производство следователей. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях мужчины.