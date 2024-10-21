В Красноярске дебошир испортил арендованное авто и вымогал у незнакомца деньги

По данному факту началась проверка. Сегодня, 21 октября, в ходе интернет-мониторинга правоохранители нашли видеозапись с места событий и получили информацию о том, что ночью нарушитель общественного спокойствия не только портил чужое имущество, но и занимался вымогательством.