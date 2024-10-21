Туристку в Приморье спасатели несли с горы Пидан на носилках 15 километров

Поздним вечером 19 октября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что двое туристов не смогли завершить спуск с горы. Они в группе единомышленников начали восхождение утром, но на обратном пути женщине стало плохо — она сильно замерзла и не могла продолжать путь. С ней остался её брат, а утром 20 октября их отыскали туристы из другой группы. Неравнодушные люди установили палатку, согрели пострадавшую и оставались рядом до приезда спасателей.