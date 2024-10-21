Туристку в Приморье спасатели несли с горы Пидан на носилках 15 километров

Спасатели помогли туристке спуститься с горы Пидан в Приморье, когда она оказалась не в силах сделать это самостоятельно. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, измученную и замерзшую женщину пришлось нести на носилках более 15 километров.
Поздним вечером 19 октября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что двое туристов не смогли завершить спуск с горы. Они в группе единомышленников начали восхождение утром, но на обратном пути женщине стало плохо — она сильно замерзла и не могла продолжать путь. С ней остался её брат, а утром 20 октября их отыскали туристы из другой группы. Неравнодушные люди установили палатку, согрели пострадавшую и оставались рядом до приезда спасателей.
Ранним утром спасатели и волонтеры добрались до туристов, оказали первую помощь и начали спускать женщину с горы на носилках. Погода осложняла задачу — сильный ветер и холод делали спуск особенно трудным. Пострадавшую доставили в село Лукьяновка, где её передали медикам для дальнейшего осмотра.
Сотрудники МЧС вновь напомнили всем, кто планирует походы по приморским сопкам, что необходимо регистрировать маршрут у спасателей. Это помогает сократить время на поиски в случае чрезвычайной ситуации.
Этот случай не единственный в этом году на горе Пидан. В середине лета спасатели эвакуировали туриста, который сломал ногу во время подъема. Тогда, как и в этот раз, человека спускали на носилках.